POL-BO: Vier Personen nach Einbruch in leerstehende Gebäude festgenommen

Bochum (ots) - Am 11. Februar, gegen 23.15 Uhr, kam es in Bochum-Mitte zu einem Raubdelikt. Ein 34-jähriger Wittener war zur Tatzeit im Bereich der Treppe an der Untere Marktstraße in Richtung des Bochumer-Kuhhirten unterwegs. Hier wurde er von drei unbekannten Kriminellen attackiert und geschlagen. Anschließend entwendete das Trio Bargeld von dem Wittener und flüchtete in Richtung Ostring. Beschrieben wurden die ...

