POL-PDWO: Diebstahl durch falsche Vodafone-Mitarbeiter

Worms (ots)

Am Freitagnachmittag, dem 20.01.2023 kommt es in Worms zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines älteren Ehepaars. Hierbei gaben zwei Täter an, dass sie Mitarbeiter der Firma Vodafone seien und Empfangsmessungen in dem Anwesen des Ehepaars durchführen müssten. Daraufhin wurde beiden Tätern Zutritt zum Objekt gestattet. Einer der beiden Täter lenkte die Geschädigte ab, woraufhin sich der zweite Täter frei im Haus bewegte. Kurze Zeit später verließen beide Täter das Anwesen. Diese entwendeten Schmuckgegenstände im Wert von ca. 20.000 Euro. Beschreibungen zu Folge handelt es sich um eine weibliche und eine männliche Person welche Vodafone-Kleidung trugen. Beide sollen ca. 20-40 Jahre alt sein, ein südländisches Erscheinungsbild haben und einen deutschen Akzent besitzen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den beiden Tätern gebe kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

