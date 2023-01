Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruchsversuch im Weihnachtsmannkostüm

Osthofen (ots)

Zu einem Einbruchsversuch in ungewöhnlicher Maskerade kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Um kurz vor 03:00 Uhr fuhr ein Mann im Weihnachtsmannkostüm auf einem Fahrrad auf ein Tankstellengelände in der Rheinstraße und versuchte anschließend mit einem Hammer dort die gläserne Eingangstür einzuschlagen. Auf einer Videoaufzeichnung ist zu erkennen, wie der bislang unbekannte Täter sich noch mehrfach gegen die Tür warf, bevor er sein Vorhaben schließlich abbrach und mit seinem Fahrrad in Richtung Haydnstraße davonfuhr. Der kuriose Einbruchsversuch fiel durch die Beschädigung der Eingangstür erst am gestrigen Donnerstagmorgen auf. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Wer zur besagten Tatzeit in der Rheinstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder in Osthofen einen Mann im Weihnachtsmannkostüm gesehen hat, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

