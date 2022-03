POL-BO: Abbiegeunfall: Motorrollerfahrer (27) kommt ins Krankenhaus

Bochum (ots) - Bei einem Alleinunfall in Bochum-Weitmar am Montagnachmittag, 21. März, ist eine Pedelecfahrerin schwer verletzt worden. Gegen 16.25 Uhr fuhr die 68-jährige Frau aus Bochum mit ihrem Pedelec auf der Prinz-Regent-Straße in Richtung Karl-Friedrich-Straße, als sie in Höhe der Hausnummer 78 die Kontrolle über ihr Zweirad verlor und stürzte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die schwer verletzte Frau ...

mehr