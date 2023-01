POL-PDWO: Gescheiterte Betrugsversuche

Worms (ots) - Am gestrigen Montag, den 16.01.2023, wurde in der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Gewerbeschulstraße beschädigt. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter warfen mit Steinen zwei Löcher in die Scheibe. Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Wer im besagten Tatzeitraum in der Gewerbeschulstraße verdächtige ...

