Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Automat für Auto-Staubsauger aufgebrochen

Worms (ots)

Unbekannte haben am gestrigen Sonntagabend gegen 21:45 Uhr einen Münzautomaten für Auto-Staubsauger einer Waschstraße in der Mainzer Straße aufgebrochen. Einer Videoaufzeichnung zufolge handelte es sich um zwei Täter. Nach erster Schätzung wurde Münzgeld im Wert von weniger als zehn Euro entwendet. Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Wer im besagten Tatzeitraum in der Mainzer Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell