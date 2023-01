Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Schwer verletzter Radfahrer nach Kollision mit Kindern, ZEUGENAUFRUF

Worms, Rheintorplatz (ots)

Am Freitag den 13.01.2023 gegen 15:30 Uhr wird die Polizei Worms durch eine Verkehrsteilnehmerin informiert, dass nach der Rheinbrücke von Hessen kommend am Rheintorplatz in Worms ein schwer verletzter Radfahrer liegen würde. Vor Ort kann ermittelt werden, dass der Radfahrer mit seinem Rennrad aus Hessen kommend auf dem gemeinsamen Rad- und Gehweg mit dem Rucksack eines dort stehenden Kindes kollidiert ist und stürzte. Der Sturz auf den Kopf war so schwer, dass der Fahrradhelm brach und sich der Fahrradfahrer schwere Kopfverletzungen zu zog. Das oder die Kinder waren nicht mehr vor Ort. Zur Abklärung des tatsächlichen Unfallherganges werden dringend Unfallzeugen gesucht.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell