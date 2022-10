POL-HAM: Pilot eines Segelflugzeuges wird durch Laserpointer geblendet

Hamm - Pelkum (ots) - Am Sonntag, 30. Oktober 2022, gegen 12:30 Uhr wurde der Feuerwehr Hamm der Brand einer Gartenhütte in einer Kleingartenanlage an der Kamener Straße in Höher der Hausnummer 141 gemeldet. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei brannte die Gartenhütte in voller Ausdehnung. Der Brand konnte gelöscht werden. Die Gartenhütte wurde nahezu komplett zerstört. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die ...

