Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß

Hamm-Westen (ots)

Am Freitagabend (28.10.) wurden zwei Männer bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße leicht verletzt. Ein 19-Jähriger aus Hamm befuhr die Dortmunder Straße in Richtung Innenstadt und lenkte seinen Pkw, in Höhe der Einmündung Schmiedestraße, auf die Gegenfahrbahn um einen Zusammenstoß mit einem vor ihm, verkehrsbedingt haltenden, Pkw zu vermeiden. Auf der Gegenfahrbahn fuhr ein 33-jähriger Pkw Führer, ebenfalls aus Hamm, in Richtung Herringen und konnte einen Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen nicht mehr verhindern. Außerdem wurde ein dort stehendes Verkehrszeichen, auf einer Mittelinsel, durch einen der Pkw beschädigt. Beide Unfallbeteiligte wurden zur ambulanten Behandlung mittels Rettungswagen in Krankenhäuser in Hamm verbracht. Die Dortmunder Straße war an der Unfallörtlichkeit für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt, an den Pkw entstanden Sachschäden und beide mussten abgeschleppt werden.(ja)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell