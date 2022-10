Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Schwer verletzt wurde eine 21-jährige E-Scooter-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hohefeldweg/Soester Straße am Freitag, 28. Oktober. Die 21-Jährige befuhr gegen 13.30 Uhr mit ihrem E-Scooter den Hohefeldweg in nördlicher Fahrtrichtung. Eine 65-jährige Polo-Fahrerin befuhr die Soester Straße in westlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei die 21-Jährige stürzte. Sie wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär behandelt wird. Es entstand Sachschaden von etwa 550,- Euro. (kt)

