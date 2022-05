Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Büro- und Arztpraxenkomplex. Kripo hofft auf Täterhinweise

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht zu Samstag, 07. Mai 2022, wurde in ein mehrgeschossiges Geschäftshaus in der Neustädter Schütt eingebrochen. Aus den aufgebrochenen Büro- und Arzträumen wurden Geldkassetten, eine Bronzefigur und ein iPad entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 13.00,- Euro geschätzt. Gegen 23:00 Uhr wurde durch Zeugen eine schwarze Limousine mit osteuropäischen Kennzeichen gesehen. Durch die Standzeit und der Besetzung wurden die Zeugen darauf aufmerksam, konnten jedoch nur Fragmente des Kennzeichens erkennen. Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu dem Kraftfahrzeug geben? Das Fachkommissariat 5 der KI Neustadt/Wstr., KOK Winter, nimmt die Angaben unter 06321/854-0, gerne entgegen.

