BPOL-HB: Zwei Züge beschädigt: Baumstamm und Ziegelsteine auf Bahngleise gelegt

Bremen (ots) - ZOB am Hauptbahnhof Bremen, 18.04.2022 / 17:30 Uhr Zivilfahnder der Bundespolizei haben einen fliehenden Dieb auf einem Bahngelände am Bremer Hauptbahnhof auf frischer Tat festgenommen und die Beute aus dessen Unterhose ans Licht befördert. Der 40-jährige Russe hatte am Montagnachmittag am ZOB per Ellenbogen die Seitenscheibe eines Überlandbusses ...

