Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mountainbike-Pedelecs aus Garagen geklaut

Reichshof (ots)

In der Straße Lehmelsweiher im Ortsteil Berghausen sind in den vergangenen Tagen drei Pedelecs aus Garagen gestohlen worden.

In einem Fall liegt die Tatzeit zwischen 10.00 Uhr am Sonntag (29. Mai) und 8.00 Uhr am Montagmorgen. Dabei gelang es den Tätern ein elektrisches Garagentor zu öffnen und die beiden dort abgestellten Mountainbikes der Marke Scott zu stehlen. Am Montagabend entdeckte der Eigentümer eines in der Nachbarschaft befindlichen Hauses, dass sein Pedelec ebenfalls fehlte. Hier handelte es sich um ein Mountainbike der Marke Cube.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

