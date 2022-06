POL-GM: E-Bikerin erlitt bei Unfall schwere Verletzungen

Hückeswagen / Bergneustadt (ots) - Einer Frau ist am Dienstag (31. Mai) in einem Lebensmitteldiscounter die Geldbörse gestohlen worden; weil sich neben einer EC-Karte auch die zugehörige Persönliche Identifikationsnummer (PIN) in der Geldbörse befand, wurde die Geschädigte kurz darauf erneut bestohlen. Ähnlich erging es einer Frau in Bergneustadt - ihr war ebenfalls unbemerkt in die Handtasche gegriffen worden. ...

