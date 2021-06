Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorrad prallt frontal auf Pkw

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Otterberg zugezogen. Nach den bisherigen Ermittlungen war der 23-Jährige mit seiner Maschine in der Bergstraße in Fahrtrichtung Schneckenhausen unterwegs, als er kurz vor 15 Uhr in einer langgezogenen Kurve auf die Gegenfahrspur geriet.

Beim Versuch, dem entgegenkommenden Seat Cordoba auszuweichen, geriet der Biker ins Schlingern und prallte dann frontal auf einen Citroen Familiale, der hinter dem Seat fuhr. Die Maschine stieß gegen die Motorhaube des Oldtimers und überschlug sich, der Fahrer prallte auf das Dach des Wagens.

Der 23-Jährige wurde mit schweren Prellungen und Verdacht auf mehrere Knochenbrüche ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht. Die Insassen des Citroen zogen sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Bei der Unfallursache geht die Polizei derzeit aufgrund der Spurenlage und Zeugenaussagen von einer überhöhten Geschwindigkeit des Motorradfahrers aus. Ein Gutachter wurde zur genauen Klärung der Abläufe hinzugezogen. Die Unfallfahrzeuge wurden deshalb, ebenso wie die Kleidung des Motorradfahrers, vorläufig sichergestellt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell