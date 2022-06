Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Taschendiebe in Discountmärkten

Hückeswagen / Bergneustadt (ots)

Einer Frau ist am Dienstag (31. Mai) in einem Lebensmitteldiscounter die Geldbörse gestohlen worden; weil sich neben einer EC-Karte auch die zugehörige Persönliche Identifikationsnummer (PIN) in der Geldbörse befand, wurde die Geschädigte kurz darauf erneut bestohlen. Ähnlich erging es einer Frau in Bergneustadt - ihr war ebenfalls unbemerkt in die Handtasche gegriffen worden.

Eine 58-jährige Wipperfürtherin war gegen 12 Uhr in einem Discountmarkt am Bahnhofsplatz in der Hückeswagener Innenstadt einkaufen und hatte ihre Handtasche mitsamt ihrer Geldbörse dabei im Einkaufswagen deponiert. An der Kasse musste sie feststellen, dass Diebe die Gelegenheit genutzt und die Geldbörse unbemerkt gestohlen hatten. Eine Zeugin fand die Geldbörse wenig später auf dem Parkplatz an der Alten Ladestraße; das Bargeld sowie die EC-Karte fehlten allerdings. In der Geldbörse bewahrte die 58-Jährige auch die PIN der EC-Karte auf. Damit war es für die Täter ein Leichtes, an einem in der Nähe befindlichen Geldautomaten weiteres Bargeld zu erbeuten.

In Bergneustadt wurde einer 60-Jährigen die Geldbörse gestohlen. Sie war zwischen 13.45 und 14.30 Uhr in einem Discountmarkt an der Kölner Straße und hatte ihre Handtasche am Einkaufswagen befestigt. Auch sie bemerkte erst an der Kasse, dass Diebe ihre Geldbörse gestohlen hatten. Wie in Hückeswagen fand sich die Geldbörse ohne Geld auf dem Parkplatz des Marktes wieder.

Taschendiebe warten nur auf günstige Gelegenheiten. Bewahren Sie daher Geldbörsen am besten immer in Innentaschen ihrer Kleidung auf. Einkaufs- oder Handtaschen sind für Diebe dagegen kein Problem. Da reicht den Dieben ein kurzer Moment der Ablenkung, um unbemerkt zugreifen zu können.

