POL-GM: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Radevormwald (ots) - Am Wochenende sind Unbekannte in ein Geschäftshaus an der Kaiserstraße eingedrungen und haben dort mehrere Büros aufgebrochen. In dem Geschäftshaus in der Radevormwalder Innenstadt brachen die Täter zwischen 17.15 Uhr am Freitag (28. Mai) und 07.30 Uhr am Montagmorgen eine Metalltüre auf, um in das Haus zu gelangen. Anschließend hebelten sie die Zugangstüren zu Büros und Geschäftsräumen ...

