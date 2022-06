Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rollerfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Engelskirchen (ots)

Schwere Verletzungen hat am Mittwochnachmittag (1. Juni) der Fahrer eines Motorrollers bei einem Unfall auf der Märkischen Straße (L 136) erlitten. Der 69-jährige Mann aus Engelskirchen war gegen 14.05 Uhr mit seinem Motorroller auf der Märkischen Straße in Richtung Engelskirchen-Hardt gefahren. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 68-jähriger Autofahrer aus Overath von der Straße "Engelsplatz" nach links auf die Märkische Straße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge, in dessen Folge der Rollerfahrer auf die Fahrbahn fiel. Er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in die Uni-Klinik nach Köln gebracht werden musste. Während der Unfallaufnahme war die L 136 bis 15.30 Uhr gesperrt.

