POL-HAM: Alkoholisierter Audi-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Hamm-Herringen (ots) - Am Donnerstag, 27. Oktober, zwischen 4.25 Uhr und 15.30 Uhr, wurde an der Küferstraße ein geparkter Volkswagen von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Der weiße Wagen wurde an der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 2.500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um ein Fahrrad ...

