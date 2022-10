POL-HAM: Volkswagen beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Herringen (ots) - Ein Lkw hat am Donnerstag, 27. Oktober, gegen 6 Uhr, ein Verkehrsschild an der Hafenstraße beschädigt und flüchtete anschließend. Das Fahrzeug war vermutlich in Fahrtrichtung Westen unterwegs, als es nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Verkehrszeichen samt Pfosten kollidierte. Das komplette Verkehrszeichen wurde dabei aus der Erde gerissen und das Schild selbst vom Pfosten getrennt. ...

mehr