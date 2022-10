Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Ramsloh- Diebstahl eines Briefkastens und Sachbeschädigungen an PKW

Zwischen Freitag, den 14. Oktober 2022, gegen 10.00 Uhr und Sonntag, den 16. Oktober 2022, um 08.07 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen der Briefkasten eines Hauses an der Hauptstraße entwendet. Zudem wurde die linke Seite eines dort geparkten Transporters zerkratzt und die Luft aus den Reifen eines Anhängers gelassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Saterland- Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, den 16. Oktober 2022, gegen 09.45 Uhr befuhr ein 32-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Hauptstraße. Bei der einer Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, den 16. Oktober 2022, gegen 19.27 Uhr befuhr ein 17-Jähriger aus Bösel mit seinem Leichtkraftrad die Thüler Straße. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Bordstein und kam zu Fall. Der 17-jährige erlitt leichte Verletzungen.

Barßel - Versammlung

Am Sonntag, 16. Oktober 2022. Zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr, fand am Sportboothafen in Barßel eine Versammlung zum Thema "Protest gegen die aktuelle Corona-Politik, Impfpflicht und für freie Medien" statt. In der Spitze nahmen 16 Personen teil. Hierbei kam es zu keinerlei Störungen oder besonderen Vorkommnissen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell