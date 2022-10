Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dwergte - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Am Samstag, den 15.10.2022, um 14:24 Uhr, befuhren ein 48-jähriger Linderner und ein 56-jähriger Löninger mit ihren Rennrädern gemeinschaftlich in genannter Reihenfolge den Neumühler Weg in Richtung Resthausen. Als der Linderner kurzzeitig von der Fahrbahn abkam, geriet er ins Schlingern und stürzte. Der hinter ihm fahrende Löninger stürzte über diesen. Der Linderner wurde hierbei leicht und der Löninger schwer verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden dem Krankenhaus Cloppenburg zugeführt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen Am Samstag, den 15.10.2022, um 14:55 Uhr, befuhr eine 45-jährige Cloppenburgerin mit ihrem Pkw die Fritz-Reuter-Straße stadteinwärts. Vor Ihr fuhr ein 70-jähriger Lastruper mit seinem Pkw mit zwei Insassen. Als der Lastruper verkehrsbedingt vor einer Ampel anhielt, übersah dies die Cloppenburgerin, sodass sie dem vor ihr haltenden Pkw auffuhr. Bei diesem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeuginsassen des vorderen Pkw leicht verletzt. An beiden Pkw entstanden Sachschäden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Verkehr Am Samstag, den 15.10.2022, um 16:44 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Cloppenburger mit seinem Pkw den Kessener Weg in Richtung Warnstedt. Als der Pkw einer 23-jährigen Cloppenburgerin mit ihrem Pkw vor ihm verkehrsbedingt bremste, fuhr ihr der Cloppenburger hinten auf. Es entstanden Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde zudem festgestellt, dass der Cloppenburger erheblich unter der Beeinflussung von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Am Sonntag, den 16.10.2022, um 08:10 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Essener mit seinem Pkw und drei Insassen die Osteressener Straße. Im Ausgang einer Linkskurve kam er mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer und ein Fahrzeuginsasse wurden leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt. Ein Insasse verblieb unverletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter der Beeinflussung von Alkohol stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Baum wurde umgeknickt und durch Kameraden der FFW Bevern von der Fahrbahn entfernt.

