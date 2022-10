POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 15./16.10.2022

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Tageswohnungseinbruch Am Freitag, 14.10.2022, kam es in der Zeit von 08:00 Uhr bis 11:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Friesoyther Straße in Cloppenburg. Unbekannte Täter gelangten durch das Aufhebeln eines Fensters in das Wohnhaus und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Sachdienliche Hinweise nimmt ...

mehr