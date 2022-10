Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Ladendiebstahl Am Dienstag, 13. Oktober 2022, kam es um 09.20 Uhr in einem Einzelhandelsgeschäft Am Bremer Tor zu einem Ladendiebstahl: Ein bislang unbekannter männlicher Täter entnahm Ware aus der Auslage der geschädigten Institution und entfernt sich fluchtartig mit einem Damenfahrrad von der Tatörtlichkeit. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: - südeuropäisches ...

mehr