Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 13.Oktober 2022, gegen 06.15 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Eschstraße in Richtung Oldenburger Ring, kam in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und fuhr dort gegen ein Transformaterhaus. Durch den Unfall erlitt der 29-jährige leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Sein Fahrzeug war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 14000 Euro.

Friesoythe- Verkehrsunfallfluchten

Am Donnerstag, den 13.Oktober 2022, zwischen 07.40 Uhr und 13.35 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schulen Friesoythe zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen einen dort geparkten blauen FORD Focus einer 43-Jährigen aus dem Saterland und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Ford entstand Sachschaden an der Fahrzeugfront in Höhe von etwa 3000 Euro.

Am Donnerstag, den 13.Oktober 2022, gegen 16.10 Uhr kam es in Markhausen, Friesoyther Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem grünen Trecker in Richtung Peheim. Hierbei ragte die Saatmaschine in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden MAN Sattelauflieger zusammen, wodurch der Seitenspiegel des LKW abriss. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Fahrer des Treckers setzte seine Fahrt fort.

Zeugen werden gebeten, sich in beiden Fällen mit der Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93160 in Verbindung zu setzen.

Barßel- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 13.Oktober 2022, zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Spar- und Darlehnskasse an der Langen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen den dort geparkten grauen VW Golf der SpaDaKa. Er entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Golf entstand Sachschaden auf der linken Fahrzeugseite in Höhe des Hinterrades (Schadenshöhe etwa 1500 Euro). Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 in Verbindung zu setzen.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kind

Am Donnerstag, den 13.Oktober 2022, gegen 15.30 Uhr, befuhr eine 50-jährige Friesoytherin mit ihrem PKW die Straße Grüner Hof und wollte nach rechts auf die Europastraße abbiegen. Ein 8-jähriges Mädchen aus Friesoythe fuhr in diesem Moment mit seinem Fahrrad unvermittelt von einem dortigen Parkplatz zwischen zwei wartenden PKWs hindurch, um die Europastraße überqueren. Hierbei kollidierte sie mit dem PKW der Friesoytherin. Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen. Es wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Bösel - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 13. Oktober 2022, kam es gegen 16.30 Uhr auf dem Sandker Weg zu einem Verkehrsunfall: Ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Bösel befuhr den untergeordneten Mühlenweg in Fahrtrichtung Vidamer Straße. Ein 43-jähriger Fahrer eines Transporters aus Bösel befuhr den übergeordneten Sandker Weg aus Fahrtrichtung Overlaher Straße kommend. Im Kreuzungsbereich übersah der 27-Jährige den aus seiner Sicht von rechts kommenden Transporter des 43-Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Hierdurch war der PKW des 27-Jährigen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 9000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell