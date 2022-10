Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 12. Oktober 2022, zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 70-jährigen Frau, während diese sich in einem Sonderpostenmarkt in der Großen Straße aufhielt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 5. Oktober 2022, zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Opel Adam, indem die Motorhaube sowie der linke vordere Kotflügel zerkratzt wurde. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz neben einem Geschäftshaus in der Vogtstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 12. Oktober 2022, 15.14 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Windallee, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 12. Oktober 2022, zwischen 5.35 Uhr und 5.45 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Fahrradfahrer auf dem Radweg der Küsterstraße in Richtung Große Straße. Von hinten fuhr ein weißer LKW an ihm vorbei und hielt dabei nicht den Mindestabstand ein. Der Fahrradfahrer wich nach rechts aus und touchierte dabei eine Gebäudefassade und verletzte sich leicht an der Hand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Von Dienstag, 11. Oktober 2022, 16.30 Uhr bis Mittwoch, 12. Oktober 2022, 11.00 Uhr, stellte eine 61-jährige Frau aus Vechta ihren blauen Volkswagen Golf Plus in der Christoph-Bernhard-Bastei, auf dem dortigen Parkplatz, ab. Als sie ihr Fahrzeug später wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte sie eine Beschädigung an der linken Heckseite fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta unter der Telefon-Nr. 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 12. Oktober 2022, kam es gegen 16.20 Uhr auf der Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 54-jährige Frau aus Goldenstedt überquerte mit ihrem Pkw im Kreuzungsbereich die vorfahrtsberechtigte Oststraße. Dabei kam es zum Unfall mit einem 60-jährigen Pedelec-Fahrer aus Goldenstedt, der sich auf dem parallel zur Oststraße verlaufenden Radweg befand. Der 60-Jährige wurde leicht verletzt. Er begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell