Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Brand nach Arbeiten mit einem Unkrautbrenner Am Mittwoch, 12. Oktober 2022, gegen 17.50 Uhr, wurde ein Brand in der Dwerter Straße gemeldet. Ein Anwohner hatte Arbeiten mit einem Unkrautbrenner durchgeführt. Dabei geriet eine Hecke in Brand. Durch das Feuer wurde auch eine angrenzende Hauswand beschädigt. Bühren - Unbekannte Person entleert Gülle in Gulli Am Mittwochvormittag, ...

