Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: weitere Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Höltinghausen - Nachtragsmeldung/Zeugenaufruf zu schwerem Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 12. Oktober 2022, kam es gegen 01.20 Uhr in der Kirchstraße zu einem schweren Verkehrsunfall (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5342424). Zur Identität der Unfallbeteiligten kann zwischenzeitlich ergänzt werden, dass die beiden Insassen männlich, 23 bzw. 22 Jahre alt und - wie der Fahrer - ebenfalls wohnhaft in Emstek OT Drantum sind. Alle drei Personen wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist dem Ersthelfer, einem 65-Jährigen aus Cloppenburg, ein Fahrzeug entgegengekommen. Der/die Fahrer/in dieses Fahrzeugs sowie mögliche weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Emstek bzw. Cloppenburg in Verbindung zu setzen. Tel.: (04473) 932180 bzw. (04471) 18600. Vielen Dank!

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 11. Oktober 2022, kam es gegen 09.55 Uhr in der Vahrener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Rollerfahrer inklusive unbekanntem Sozius befuhr den Gehweg entlang der Vahrener Straße in Fahrtrichtung Ortsausgang. Als ein 53-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg mit seinem Fahrzeug auf dem Gehweg stand, um nach rechts auf ein Grundstück einzufahren, fuhr der Rollerfahrer in die Beifahrerseite des PKW. Hierdurch entstand am Fahrzeug des Cloppenburgers Sachschaden in Höhe von 1200 Euro. Der Rollerfahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Er entfernte sich Richtung Ortsausgang. Bei dem Hersteller des Rollers handelt es sich um die Firma PEUGEOT. Ein Teil der Rollerverkleidung (schwarz mit neongrünen Applikationen) und ein Top-Case blieben an der Unfallstelle zurück. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cappeln OT Bokel - Diebstahl von Schafböcken

Zwischen Donnerstag, 06. Oktober 2022, 17.00 Uhr, und Freitag, 07. Oktober 2022, 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Bokel zwei Schafe. Von einer Weide in der Straße Brouksträke wurde ein 3/4 Jahr altes, weißes Bocklamm einer sogenannten Texelschaf-Kreuzung gestohlen. Das Tier hatte ein Lebendgewicht von ca. 80 Kilogramm. Nur 100 Meter von dieser Weide entfernt, Am Neuen Damm, wurde ein 2-jähriger Shropshire-Schafbock entwendet. Shropshire- und Texelschafe haben generell keine Hörner. Im Gegensatz zu Texelschafen, deren Gesicht frei ist, haben Shropshire-Schafe einen sehr wolligen Kopf. Bei beiden Rassen handelt es sich um Fleischschafe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: (04478) 958600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell