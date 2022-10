Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Diebstahl eines e-Bikes

Am Montag, 10. Oktober 2022, zwischen 07.00 Uhr und 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter An der Bahn das E-Bike eines 48-Jährigen aus Damme. Das Fahrrad war im Tatzeitraum am Bahnhof abgestellt. Es handelt sich dabei um ein schwarzes Pedelec der Marke NCM, Modell Moscow 48V. Schutzbleche, Sattel und Lenkergriffe sind schwarz, die Felgen sind silber. Das Rad hat eine Reifengröße von 29 Zoll, eine Rahmengröße von 52 cm und verfügt über eine 24-Gang-Kettenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Holdorf - Diebstahl von technischen Geräten aus Corona-Testzentrum

Zwischen Montag, 05. September 2022 und Dienstag, 11. Oktober 2022, 08.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in der Straße Turmtannen gewaltsam Zugang in einen als Corona-Schnelltestzentrum genutzten Container und entwendeten diverse technische Geräte. Art und Umfang sind derzeit noch nicht bekannt. Über die entstandene Schadenshöhe liegen ebenfalls noch keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 11. Oktober 2022 kam es gegen 21.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Großen Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus Dinklage beabsichtigte, in eine Parklücke einzufahren. In einer direkt neben ihm befindlichen Parklücke war eine 33-jährige Frau aus Holdorf gerade im Begriff, die Fahrertür zu öffnen, sodass das Fahrzeug des Dinklagers mit der Tür kollidierte. Hierdurch entstand Sachschaden an beiden PKW in Höhe von insgesamt 7000 Euro. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Holdorferin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Diebstahl aus PKW

Zwischen Montag, 10. Oktober 2022, 22.15 Uhr, und Dienstag, 11. Oktober 2022, 08.00 Uhr, zerstörten Unbekannte die hintere Seitenscheibe des schwarzen Mercedes-Benz C 220 CDI eines 32-Jährigen aus Vechta und entwendeten ein iPhone MacBook Pro sowie ein iPad. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 10. Oktober 2022, kam es zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr in der Gildestraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf dem Gildeparkplatz beim Ausparken den geparkten BMW Mini Clubmann One einer 52-jährigen Frau aus Vechta im Bereich der Fahrzeugfront. Der Schadensverursacher entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Am Dienstag, 11. Oktober 2022, kam es um 09.25 Uhr am Kapitelplatz zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht: Eine 38-jährige PKW-Fahrerin aus Goldenstedt beschädigte beim Öffnen ihrer Autotür ein neben ihr parkendes Fahrzeug eines 39-Jährigen aus Dortmund im Bereich des rechten Außenspiegels. Der Dortmunder saß zu diesem Zeitpunkt in seinem Wagen. Dennoch entfernte sich die Goldenstedterin zunächst vom Unfallort, ohne Angaben zu ihrer Person zu machen. Sie konnte im weiteren Tagesverlauf angetroffen und mit dem Tatvorwurf der Verkehrsunfallflucht konfrontiert werden.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am 11. Oktober 2022, kam es gegen 15.45 Uhr im Falkenweg zu einem Verkehrsunfall: Ein 85-jähriger Mann aus Vechta befuhr mit seinem Fahrrad den dortigen Radweg. In Höhe der Hausnummer 23 wurde dieser durch einen Lkw und einer von diesem ausgefahrenen Stütze versperrt. Der Beteiligte hielt zunächst an. Als er versuchte, unter der Stütze herzufahren, stürzte er und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Dinklage - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 11. Oktober 2022, wurde gegen 16.50 Uhr in der Sanderstraße ein 20-jähriger Dinklager auf einem E-Scooter angetroffen, für den kein Versicherungsschutz bestand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 11. Oktober 2022, wurde gegen 17.40 Uhr im Adenauerring ein 11-jähriges Mädchen aus Lohne auf einem E-Scooter angetroffen, für den kein Versicherungsschutz bestand. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, ihre Eltern in Kenntnis gesetzt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 11. Oktober 2022, kam es zwischen 10.00 Uhr und 10.15 Uhr in der Lindenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit unbekanntem Fahrzeug die Lindenstraße in Lohne in Fahrtrichtung Brinkstraße. Auf Höhe Hausnummer 17/19 beschädigte er den linken Seitenspiegel eines in der dortigen Parkbucht abgestellten blauen OPEL Meriva-A einer 19-Jährigen aus Dinklage und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

