Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Fahren ohne Fahrerlaubnis in mehreren Fällen

Am Dienstag, 11. Oktober 2022, wurde gegen 07.50 Uhr im Bereich der Ankerstraße eine 15-jährige Jugendliche auf einem Kleinkraftrad mit einer betriebsbedingten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass sie lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung war. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, Ihre Erziehungsberechtigten informiert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Um 13.10 Uhr wurde ein 16-Jähriger aus Barßel auf einem Kleinkraftrad kontrolliert, der den Beamten gar keine Fahrerlaubnis vorlegen konnte. Dasselbe galt für eine 15-jährige Jugendliche aus Barßel, die gegen 16.25 Uhr im Schnappburgsweg kontrolliert wurde. Auch diesen beiden Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt, ihre Eltern in Kenntnis gesetzt und jeweils ein Strafverfahren eingeleitet.

Barßel - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am Dienstag, 11. Oktober 2022, kam es gegen 13.35 Uhr auf der Ausfahrt eines Parkplatzes in der Lange Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 25-Jähriger aus Barßel beabsichtigte, mit seinem PKW vom Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes nach rechts auf die Lange Straße in Richtung Barßelermoor zu fahren. An der Ausfahrt hielt er, um nach links zu schauen. Sein Fahrzeug rollte hierbei jedoch etwas weiter, sodass sein Fahrzeug mit einem auf dem Radweg von rechts kommenden, in Richtung Neuland fahrenden 74-jährigen Fahrer eines Pedelecs zusammenstieß. Dieser stürzte und verletzte sich leicht.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 10. Oktober 2022, kam es zwischen 17.30 Uhr und 21.20 Uhr auf einem Parkplatz an der Kirche, Alte Hauptstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 24-jährigeFrau aus dem Saterland hatte ihren blauen HYUNDAI i40 auf dem Parkplatz der dortigen Kirche abgestellt. Als sie später zurückkehrte, stellte sie einen Unfallschaden am Heck ihres Pkw fest. Augenscheinlich war ein derzeit unbekanntes Fahrzeug beim Wenden/Rückwärtsfahren gegen ihren Pkw gestoßen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell