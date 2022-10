Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Damme

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl von 323 m Kabel aus Betriebsgebäude

Im Zeitraum vom 08. Oktober 2022, 16.00 Uhr bis 09. Oktober 2022, 07.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen aus einem Betriebsgebäude einer Kartonagenfabrik an der Industriestraße insgesamt 323 m Kabel. In dem Gebäude fanden Elektroarbeiten statt und die Mitarbeiter der ausführenden Elektrofirma entdeckten den Diebstahl von vier Kabeltrommeln mit Stromkabeln. Auf dem Betriebsgelände in der Nähe der Baustelle waren auch bereits verlegte Kabel abgeschnitten und entwendet worden. Zum Abtransport der ca. 100 kg schweren Kabel müsste ein Fahrzeug benutzt worden sein. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell