Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl

Am Freitag, 7. Oktober 2022, zwischen 8.00 Uhr und 10.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen Bordcomputer von einem E-Bike, welches am Busbahnhof in der Lindenstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Containereinbruch

In der Zeit zwischen Freitag, 7. Oktober 2022, 13.15 Uhr und Montag, 10. Oktober 2022, 6.45 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in einen Baucontainer in der Schulstraße ein und entwendete aus dem Inneren verschiedene Bauwerkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahrraddiebstahl

Am Donnerstag, 6. Oktober 2022, zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein verschlossen abgestelltes Damenfahrrad der Marke Kettler City, welches in der Osnabrücker Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 10. Oktober 2022, um 18.15 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Lohne auf der Straße Zur Mark und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten mussten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, außerdem hatten sie den Verdacht, dass er unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Unnötiger Lärm

Am Montag, 10. Oktober 2022, 22.50 Uhr kam es in Münsterstraße, zu einer Lärmbelästigung, in dem ein 26-jähriger aus Vechta, seinen Pkw übertrieben stark beschleunigte. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 10. Oktober 2022, zwischen 07.30 Uhr und 11.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz des Gesundheitscentrums an der Lindenstraße. Nachdem er einen Schaden in Höhe von 1.000,00 EUR verursachte, entfernte er sich ohne Angaben der Personalien von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell