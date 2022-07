POL-COE: Olfen, Selmer Straße/ Grüner Ford S-Max beschädigt

Coesfeld (ots) - Nachdem die Polizei am Mittwoch (13.07.22) über einen Autoaufbruch an der Straße Am Luchtkamp berichtet hat, sind vom gleichen Tag zwei weitere Anzeigen dazugekommen. An der Halterner Straße schlugen sie die Seitenscheibe eines schwarzen Mercedes C300 DE ein. Zwischen 13.30 Uhr und 18 Uhr stand das Auto auf einem Firmenparkplatz. Die Täter entwendeten unter anderem ein Mobiltelefon. Zwischen 14.50 Uhr ...

