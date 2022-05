POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Einbruch in Kellerwohnung gesucht

Groß-Gerau (ots) - Auf über 600 Liter Diesel hatten es bislang noch unbekannte Täter im Laufe des Wochenendes abgesehen. Gegen 7.30 Uhr am Montag (23.05.) bemerkten Zeugen, dass Kriminelle in den Tagen zuvor das Baustellengelände in der Procter & Gamble Straße heimgesucht hatten. Hier brachen sie die Tankdeckel zweier dort abgestellter Bagger auf und zapften anschließend 670 Liter des Kraftstoffs im Wert von rund ...

