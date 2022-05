Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Über 600 Liter Dieselkraftstoff entwendet

Groß-Gerau (ots)

Auf über 600 Liter Diesel hatten es bislang noch unbekannte Täter im Laufe des Wochenendes abgesehen. Gegen 7.30 Uhr am Montag (23.05.) bemerkten Zeugen, dass Kriminelle in den Tagen zuvor das Baustellengelände in der Procter & Gamble Straße heimgesucht hatten. Hier brachen sie die Tankdeckel zweier dort abgestellter Bagger auf und zapften anschließend 670 Liter des Kraftstoffs im Wert von rund 1.400 Euro ab. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Der Tatzeitraum reicht nach aktuellen Erkenntnissen bis 16 Uhr am Freitag (20.05.) zurück. Hinweise nimmt das Kommissariat 42 der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06150/175-0 entgegen.

