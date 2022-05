Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Geparktes Fahrzeug vermutlich durch Anhängerkupplung beschädigt

Darmstadt (ots)

Am Dienstag, 24.05 gegen 11.00 Uhr musste ein Fahrzeughalter, welcher seinen PKW in der Bad Nauheimer Straße 15 am Fahrbahnrand geparkt hatte, feststellen, dass seine Fahrertür beschädigt wurde. Er selbst stellte sein Fahrzeug am Vortag gegen 15.00 Uhr ab. Vermutlich fuhr der Unfallverursacher aus einem gegenüberliegenden Parkplatz hinaus und stieß gegen das geparkte Fahrzeug. Auf Grund der markanten Eindellung ist die Anhängerkupplung des ausparkenden Fahrzeuges wohl schuld an der Beschädigung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

