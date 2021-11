Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen - Seppenrade, Leversum

Tödlicher Verkehrsunfall Motorradunfall

Coesfeld (ots)

Am Sonntag, 21.11.2021 befuhr eine 5-köpfige Gruppe Motorradfahrer in der Bauerschaft Leversum einen unbefestigten Wirtschaftsweg zwischen den Feldern. Aus bislang ungeklärter Ursache kam gegen 11:15 Uhr einer der Motorradfahrer, ein 24jähriger Mann aus Lippstadt, mit seinem Motorrad von dem Weg ab und kollidierte mit einem Baum. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe- und anschließender Reanimationsmaßnahmen waren die Verletzungen zu schwer, so dass der 24jährige Mann noch an der Unfallstelle verstarb. Die anderen Motorradfahrer wurden durch einen hinzugerufenen Notfallseelsorger betreut. Die Unfallaufnahme wurde durch ein hochspezialisiertes VU-Team aus Münster durchgeführt. Aufgrund der abgelegenen Unfallstelle kam es durch die umfangreiche Unfallaufnahme zu keinerlei Verkehrsbehinderungen.

