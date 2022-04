Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bezugsmeldung zu "Vermisste 17-Jährige aus Iserlohn" (08.04.2022 - 15:39 Uhr - gelöscht)

Iserlohn (ots)

Die Fahndung nach der 17-Jährigen Iserlohnerin, die am 31.03. in einer Wohngruppe in Iserlohn als vermisst gemeldet wurde und zuletzt am 07.04. in Köln am Hauptbahnhof gesehen wurde, wird eingestellt. Sie wurde wohlbehalten im Bereich Wuppertal angetroffen. Die Polizei bedankt sich für alle Hinweise. (schl)

