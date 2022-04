POL-MK: Falscher Versicherungsmitarbeiter entwendet EC-Karte

Iserlohn (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten Unbekannte die Eingangstür eines Geschäfts Am Dicken Turm aufzuhebeln und sich so Zutritt zum Geschäft zu verschaffen. Sie scheiterten an der Tür. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl) Am Mittwoch besprühten unbekannte Täter ein Gebäude in der Rahmenstraße zwischen 13:50 und 19:00 Uhr mit schwarzer Farbe. Der entstandene Schaden liegt vermutlich ...

mehr