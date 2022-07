Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Bahnhofstraße/ Weißer VW-Transporter aufgebrochen

Unbekannte haben an der Bahnhofstraße in Appelhülsen einen weißen VW-Transporter aufgebrochen. Sie schlugen die Scheibe an der Beifahrerseite ein. Die genaue Tatzeit steht nicht fest. Aufgefallen ist das aufgebrochene Fahrzeug am Mittwoch (13.07.22) gegen 14.30 Uhr. Es stand auf einem Schotterparkplatz. Nach derzeitigem Stand haben die Täter nichts gestohlen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

