Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Am Luchtkamp/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Fünf Schachteln Zigaretten haben Unbekannte am Mittwoch (13.07.22) aus einem Auto an der Straße Am Luchtkamp erbeutet. Zwischen 10 Uhr und 13.20 Uhr schlugen die Täter die rechte Seitenscheibe des grauen Opel Coupé ein. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

