Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Bargeld entwendet - Zeugen gesucht!

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde am Montag zwischen 13 Uhr und 18 Uhr in der Zementwerkstraße. Bislang unbekannter Täter betrat das Grundstück des Mehrfamilienhauses und drang gewaltsam durch eine Terrassentür in eine der Wohnungen ein. Bei der Durchsuchung der Wohnung entwendete der Täter eine Kassettenhülle mit rund 3.000 Euro Bargeld.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Leimen, unter der Telefonnummer 06224-17490, zu melden.

