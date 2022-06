Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen: Küchenbrand aufgrund technischen Defekts; 10.000.- Euro Schaden

Mühlhausen (ots)

Zu einem Küchenbrand kam es am Dienstagvormittag gegen 07.45 Uhr in einer leerstehenden Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße.

Die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen löschte das Feuer schnell, nachdem sie durch Nachbarn aufgrund einer stark nach außen dringenden Rauchentwicklung gerufen worden war.

Wie die ersten Ermittlungen ergaben entstand das Feuer aufgrund eines technischen Defekts an einem Wasserboiler unterhalb der Spüle.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000.- Euro.

Verletzt wurde niemand.

