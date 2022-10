Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Hollen - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 7. Oktober 2022, 20.00 Uhr und Montag, 10. Oktober 2022, 6.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Kennzeichen von einem VW Transporter, welcher auf einem Parkplatz in der Hauptstraße bei einem Landgasthof stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 7. Oktober 2022, 17.00 Uhr und Montag, 10. Oktober 2022 beschädigte eine bislang unbekannte Person die Fensterscheibe eines Geräteschuppens einer Kindertagesstätte im Rosenweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Scharrel - Jugendlicher flüchtet vor Polizei

Am Montag, 10. Oktober 2022, fuhr ein Jugendlicher mit einem Kleinkraftrad auf der Hauptstraße in Scharrel in Richtung Ramsloh. Polizeibeamte wollten ihn kontrollieren, doch trotz Anhaltesignale setzte er die Fahrt mit 60km/h fort. In der Schulstraße verloren ihn die Polizeibeamten zunächst aus den Augen, konnten ihn aber an der Wohnanschrift antreffen. Hier stellten sie fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Friesoythe- Fahren ohne Führerschein

Am Dienstag, den 11. Oktober 2022, gegen 02.04 Uhr befuhr ein 45-jähriger aus Ostrhauderfehn mit seinem LKW die B72 in Richtung Aurich. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz eines für den LKW erforderlichen Führerscheins war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 10. Oktober 2022, fuhr eine 57-jährige Autofahrerin aus Friesoythe auf der Fleerstraße und bog nach links auf die Hauptstraße ab und übersah den vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Leichtkraftradfahrer aus Friesoythe, welcher die Hauptstraße in Richtung Friesoythe befuhr. Dabei kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Jugendliche leicht verletzt wurde.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Am Montag, den 10. Oktober 2022, gegen 17.30 Uhr befuhr ein 43-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Altenoyther Straße in Richtung Kreisel und musste dort verkehrsbedingt sein Fahrzeug abbremsen. Hinter ihm fuhren zunächst ein 20-jähriger Friesoyther und dahinter eine 40-jährige Friesoytherin, die ihre PKW ebenfalls abbremsten. Ein nachfolgender, 29-jähriger Friesoyther bemerkte dies zu spät und fuhr auf das letzte Fahrzeug auf. Dadurch wurden alle PKW aufeinander geschoben. Ein 26-jähriger Barßeler, der auf die Unfallstelle zukam, bemerkte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den letzten Wagen auf. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Unfallverursacher des ersten Unfalls unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv. Bei dem 29-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

