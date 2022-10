Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Am Sonntag, 09. Oktober 2022, kam es gegen 18.45 Uhr auf dem Gehweg in der Großen Straße, in Höhe eines dortigen Schnellrestaurants, zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 21-jährigen Mannes aus Kassel. Nach seinen Angaben war ihm durch einen ihm unbekannten Täter völlig unvermittelt und grundlos eine sogenannte Kopfnuss verpasst worden. Hierdurch wurde der 21-Jährige leicht im Gesicht verletzt. Der Täter soll sich im Anschluss fußläufig durch einen Gang zwischen der Kirche und der dortigen Bücherei in Richtung der Straße An der Propstei entfernt haben. Das Opfer konnte den Täter wie folgt beschreiben:

- ca. 1,95 m bis 2,00 m groß, - ca. 20 bis 25 Jahre alt, - schlanke Figur, nicht muskulös, - kein Bart, keine Brille - kurz geschnittenes (nur wenige mm lang), blondes Haar; an den Seiten kahl geschoren, - Raucher - trug einen grauen Jogginganzug (sowohl Oberteil als auch Hose), - führte eine gelbe Tüte der Marke "Netto" mit sich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell