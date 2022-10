Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelec Am Sonntag, 09. Oktober 2022, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Sonnenblumenstraße das braun-bronzefarbene Pedelec einer 81-jährigen Frau aus Cloppenburg. Das Pedelec ist vom Hersteller GAZELLE. Die Typenbezeichnung lautet: Impulse LTD. Es war im Tatzeitraum in einer hinter der Garage befindlichen Werkstatt ...

