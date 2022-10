Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 08./09.10.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

26219 Bösel - Einbruchdiebstahl aus Lagerraum

In der Zeit von Freitag, 07.10.2022, 20:00 Uhr bis Samstag, 08.10.2022, 08:00 Uhr verschafften sich im Südkamper Ring in Bösel bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem als Lageraum genutzten Altbau und entwendeten dort diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: 04494- 922620 entgegen

26219 Bösel- versuchter Diebstahl aus unverschlossenen PKW

In der Nacht von Samstag, den 08.Oktober 2022, 01:00 Uhr auf Sonntag, den 09.Oktober 2022, 01:30 Uhr, kam es im Bereich des Mörikeweg in 26219 Bösel zu einem versuchten Diebstahl aus unverschlossenen PKW. Die bislang unbekannten Täter betraten dabei das Grundstück des Geschädigten und öffneten die Türen des dort abgestellten PKW. Die Polizei rät dringend, abgestellte Fahrzeuge zu verschließen und keine Wertsachen in den Fahrzeugen zu lassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: 04494- 922620 entgegen.

26219 Bösel- Diebstahl aus PKW

Eine Geldbörse wurde in der Zeit von Freitag, 07.10.2022, 19:00 Uhr bis Freitag, 08.10.2022, 08:15 Uhr aus einem abgestellten PKW in 26219 Bösel, Eichendorffstraße, entwendet. Dabei wurde die Glasscheibe des PKW mit einem Stein eingeschlagen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von ca. 420,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: 04494- 922620 entgegen.

26219 Bösel- Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 08. Oktober 2022, kam es um 16:30 Uhr auf Höhe eines Verbrauchermarktes an der Friesoyther Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 42-jähriger Mann aus Bösel befuhr die Friesoyther Straße in Richtung Friesoythe und wollte auf Höhe des Verbrauchermarktes nach links abbiegen. Hierbei kollidierte er seitlich mit einem VW- Kleinbus der dort den linksseitigen Geh- und Radweg in Richtung Friesoythe nutzte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000,- Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.:04491-93160 entgegen.

26219 Bösel - Fahren unter dem Einfluss alkoholischer Getränke

Am Samstag, den 08.10.2022, um 21:20 Uhr befuhr ein 48-jähriger Böseler mit seinem PKW die Schubertstraße. Mehrere Zeugen konnten die Fahrt beobachten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim PKW- Führer ergab einen Wert von 1,73 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Im Anschluss wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren.

26169 Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 08. Oktober 2022, um 19:12 Uhr fuhr ein 15- jähriger Kleinkraftfahrer auf der Friesoyther Straße, obwohl er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen den jungen Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und die Erziehungsberechtigten informiert. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.

26683 Saterland- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 59- jähriger führt am Samstag, den 08.Oktober 2022, gegen 22:39 Uhr in der Friedhofstraße im Saterland OT Ramsloh einen PKW mit Anhänger, obwohl er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell