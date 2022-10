Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelec

Am Sonntag, 09. Oktober 2022, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Sonnenblumenstraße das braun-bronzefarbene Pedelec einer 81-jährigen Frau aus Cloppenburg. Das Pedelec ist vom Hersteller GAZELLE. Die Typenbezeichnung lautet: Impulse LTD. Es war im Tatzeitraum in einer hinter der Garage befindlichen Werkstatt abgestellt. Durch den/die Täter wurde ein verrostetes, oranges Kinderfahrrad der Marke PEGASUS, Modell: Arcona, an der Tatörtlichkeit zurückgelassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl von Bargeld

Am Sonntag, 09. Oktober 2022, entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr aus dem Verkaufsstand eines Hofladens in der Huntestraße eine Kasse samt Inhalt. Die Kasse hatte die Form einer roten Milchkanne. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 08. Oktober, wurde um 14.00 Uhr in der Eschstraße ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Friesoythe einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem Friesoyther wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emstek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 10. Oktober 2022, wurde um 02.40 Uhr auf der Alten Bundesstraße ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Cappeln einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Dem Cappelner wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

