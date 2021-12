Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: 18-Jähriger Autofahrer prallte alkoholisiert gegen Ampelmast

Bonn (ots)

Die Entnahme einer Blutprobe, die Beschlagnahme seines Führerescheins und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs waren die Folgen für einen 18-jährigen Autofahrer nach einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Montag (27.12.2021) in der Bonner Nordstadt.

Anhand der Spuren am Unfallort befuhr der junge Mann zur Unfallzeit gegen 01:30 Uhr die Bornheimer Straße aus Fahrtrichtung Lievelingsweg. Beim Abbiegevorgang in die Straße Am Probsthof verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen den Mast einer Ampel. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholvortest ergab dann auch einen Wert von rund 1,2 Promille. Auf der Polizeiwache Innenstadt entnahm ein Arzt dem 18-Jährigen eine Blutprobe zur Beweissicherung. Der Fahrer gab an unverletzt zu sein. Rettungssanitäter eines hinzugerufener Rettungswagens untersuchten den Mann, der eine Mitnahme ins Krankenhaus jedoch verweigerte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die weitergehenden Ermittlungen übernommen.

