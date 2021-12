Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Frau und Mann schwer verletzt

Am Mittwoch stießen bei Söhnstetten zwei Autos frontal zusammen.

Gegen 12.15 fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Skoda von Söhnstetten in Richtung Gussenstadt. Unterwegs stieß mit dem Opel einer 40-Jährigen fast frontal zusammen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren beide Autos zu weit in die Fahrbahnmitte. Auch sollen Beide zu schnell gefahren sein. Durch den Aufprall wurden die 40-Jährige und der 44-Jährige schwer verletzt. Krankenwagen brachten sie in Kliniken. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 30.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn bis etwa 15.30 Uhr voll gesperrt.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder und Punkte in Flensburg.

